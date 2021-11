Reuters y Ap

Periódico La Jornada

Jueves 18 de noviembre de 2021, p. a12

Turín/Ginebra. Tras avanzar a semifinales del ATP Finals en Italia, el serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, deseó pronta recuperación al suizo Roger Federer, quien anunció que su última operación de rodilla (en agosto) requiere de rigurosa rehabilitación y no regresará a las canchas a tiempo para disputar el torneo de Wimbledon en junio, que se perderá el Abierto de Australia y que le daría igual retornar en 2022 o 2023.

Federer, de 40 años y 20 veces campeón de torneos mayores, dijo que podría volver a correr en enero y regresar a los entrenamientos en cancha en marzo o abril, y afirmó que aún tiene la ambición de disputar otra final de Grand Slam. Creo en este tipo de milagro. Los milagros existen en el deporte , dijo.

“Que quede claro, mi vida no se derrumbará por no poder jugar otra final de Grand Slam, pero mi máximo sueño es poder volver a ese escenario. Me gustaría volver a ver por última vez lo que puedo lograr como tenista profesional”, añadió.