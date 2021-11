Sputnik, Ap y Afp

Periódico La Jornada

Jueves 18 de noviembre de 2021, p. a12

Moscú. El portavoz de Ministerio de Exteriores de China, Zhao Lijian, calificó de invenciones y se abstuvo de comentar las noticias sobre los planes de Estados Unidos de anunciar un boicot diplomático a los Juegos invernales de Pekín 2022.

No comento invenciones, sólo volveré a decir que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Pekín 2022 son escenario para los atletas del mundo entero y son ellos los protagonistas , dijo el portavoz.

El diplomático destacó que ya empezó la cuenta regresiva para la justa, que se disputará del 4 al 20 de febrero, y la comunidad mundial, incluido el Comité Olímpico Internacional, valora altamente el trabajo realizado por China.

El periódico The Washington Post publicó el martes que Estados Unidos planea un boicot contra los Juegos de Pekín, y que ni Joe Biden ni ningún miembro del gobierno asistirá a la justa. Se afirma que sería una respuesta a las violaciones de los derechos humanos supuestamente cometidas por Pekín. También se subraya que la medida no afectará a los atletas estadunidenses que se preparan para participar en los Juegos. En la Casa Blanca aún no han hecho comentarios al respecto.