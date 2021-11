Ángel Vargas

Dedicado a interpretar repertorio nuevo o de reciente creación, para Ónix Ensamble ha sido difícil llegar a 25 años, señala su fundador y director, Alejandro Escuer.

La música contemporánea nun-ca es autosustentable porque vive de la experimentación y la vanguardia absolutas, y eso no es consumible por el gran público , sostiene el flautista en entrevista a propósito del aniversario de esa agrupación, cumplido el 5 de julio pasado, cuyos festejos continuarán con un concierto este 20 de noviembre.

La presentación será a las 19 horas en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart), con el estreno mundial de cuatro obras escritas especialmente para ese ensamble por Oliver Dudon, Christian Quiñones, Aaron Levin y Keane Southhard. Asimismo, interpretará dos piezas de creación colectiva para video y música en vivo, con la participación de la bailarina Denise Moore y el videoasta José Pita.

De acuerdo con el compositor, el complejo panorama para la vertiente contemporánea no es privativo de México ni del ámbito musical: “En ninguna parte del mundo la música ni la danza ni el teatro de vanguardia han llegado a ser sustentables, no subsisten por sí solos, no hay manera. Son ramas de la creación artística tan nuevas que no llegan a ser tan consumibles.

Son propuestas y proyectos que necesitan siempre de subsidio. En el caso de Ónix, por ahora sobrevivimos del Programa Música en Escena, apoyo del desaparecido Fonca que garantiza continuidad, y es algo relativo, porque cada tres años hay que concursar y nunca sabemos qué pasará.

Mucho de quijotesco y de necedad hay en la historia de este ensamble, no sólo por enfrentar desde el principio la intermitencia en los apoyos y, con ello, la incertidumbre financiera. También porque su surgimiento se dio en medio de la ausencia en el país de agrupaciones abocadas sólo a la música nueva.