l 24 de septiembre de 1955, desde México, un joven médico argentino no peronista pero con la rara virtud de ser intelectualmente honesto, escribe a su querida vieja : “Esta vez mis temores se han cumplido, al parecer, y cayó tu odiado enemigo de tantos años; por aquí, la reacción no se hizo esperar. Todos los diarios del país y despachos extranjeros anunciaban llenos de júbilo la caída del tenebroso dictador (…).

Sigue: Te confieso con toda sinceridad que la caída de Perón me amargó profundamente, no por él sino por lo que significa para toda América, pues mal que te pese y a pesar de la claudicación forzosa de los últimos tiempos, Argentina era el paladín de todos los que pensamos que el enemigo está en el norte .

Simultáneamente, en Buenos Aires otros ches de buena pinta correteaban por las calles a ciudadanos humildes con pinta de negro peronista , exclamando: ¡Viva la libertad! ¡Se acabó el peronismo! Quien suscribe cursaba segundo de primaria, el presidente Alberto Fernández no había nacido y en La Plata una niña de dos años llamada Cristina jugaba con sus muñecas.

El lunes último (¡66 años después!), tras las elecciones de medio término del gobierno de Alberto, los medios independientes publicaron titulares similares al siguiente: “Una remontada electoral inesperada mantiene con vida al peronismo…”. Titulares que incluían la opinión de analistas expertos , fingiendo sorpresa.

Identidad mayoritaria de los trabajadores, el peronismo siempre fue igual a sí mismo: bueno en los años de bonanza (o en la adversidad), y con serias dificultades a la hora de gobernar y resolver la depredación y saqueo legados por la oligarquía, y las clases medias siempre se guarecieron bajo sus paraguas.

Con excepción de Carlitos Menem, quien luego de andar por ahí diciendo la sangre derramada no será negociada , traicionó al peronismo y vendió el país por monedas (1989-99). Aunque last but not least (y mucha atención con esto), sin tocar las obras sociales y el poder de la Confederación General de Trabajadores (CGT, 6 millones 250 mil afiliados).

La etapa de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner (2003-15) justificó la de los dos gobiernos de Perón (1946-55). Etapas que coincidieron con el alto precio de los productos primarios, en efecto, pero que se caracterizaron por la voluntad política de distribuir el ingreso en favor de los trabajadores, oponiéndose con férrea decisión a la dictadura financiera del FMI y a los caprichos geopolíticos de Estados Unidos.