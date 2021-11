Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de noviembre de 2021, p. 18

Miles de personas se dieron cita ayer en instalaciones de la Secretaría de Bienestar ubicadas en la alcaldía Xochimilco para realizar los trámites de solicitud de las Becas para el Bienestar Benito Juárez , un trámite que los solicitantes consideraron con mucha desorganización , lo que generó enojo y desesperación entre los asistentes.

La señora Lizbeth García acudió junto con su hijo Jorge, de 16 años de edad, para hacer válida la cita que el joven tenía a la 13:20 horas. Sin embargo, no respetaron su cita y tuvo que esperar más de una hora formado bajo el sol, lo que le produjo malestar y vómito.

Mi hijo vomitó por la insolación y porque tiene problemas cardiacos y no puede hacer esfuerzos. No están respetando horarios de cita y aquí afuera muchos jóvenes no están vacunados , lamentó la mujer.

Un par de metros más adelante, Mayleth Reyes, de 14 años de edad, yacía en el suelo mientras un paramédico le tomaba el pulso y un grupo de mujeres la abanicaba para refrescarla o ayudaba a sostener una bolsa de suero. Como sucedió con otros muchachos, la espera bajo el sol de ayer en la tarde fue demasiado para la joven.