Mañana (hoy) tenemos la reunión número 24 con el Insabi, y el próximo martes, nuevamente aquí nos veríamos en el aeropuerto, independientemente de que haya reuniones, de que haya mesas de trabajo, si esto no se regulariza al 100 por ciento no vamos a dejar de hacer estas protestas .

Precisó que la exigencia al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) es que resuelva al 100 por ciento el desabasto de dichos medicamentos, y advirtió que si no se consigue, cada martes en el mismo horario, cerrarán dicha avenida.

A diferencia de la semana pasada, que se manifestaron por seis horas, en esta ocasión sólo estuvieron tres, debido a que a las 13 horas tenían programada una reunión con directivos del Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca, en el estado de México. Omar Hernández, líder del movimiento, señaló a La Jornada que en dicho nosocomio hay unos 80 niños a quienes no se les han realizado las quimioterapias con citarabina.

Asistieron padres y familiares de niños que se atienden en el hospital de Alta Especialidad Ixtapaluca, en el Hospital Infantil Federico Gómez, en donde no hay desabasto, pero nos acompañan, y gente de Guerrero. No viajaron los de Veracruz porque es un gasto, y este colectivo de padres nos manejamos con nuestros propios recursos. Nadie está detrás de nosotros. No nos vamos a cansar hasta que se regularice el abasto , indicó Hernández.

Como hace siete días, alrededor de una decena de personas llegaron a las 8:30 de la mañana y colocaron una cinta plástica amarilla con la leyenda precaución a lo ancho de la avenida. Cerraron la calle hasta las 11:30 de la mañana. Dejaron en el lugar un taxi de sitio del AICM.

Como cada vez que hay bloqueos, vehículos del aeropuerto y de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana trasladaron a pasajeros para evitar que perdieran sus vuelos.