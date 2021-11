Margarita Cirila Aguilar Reyes, una de las representantes indígenas de la comunidad, llegó a la brigada de salud con vestimenta típica de Santo Tomás: huipil de colores llamativos, rebozo blanco y vestido hecho de rollo negro, ambos de lana y elaborados a mano. Se vacunó para no enfermar.

Sandy Cruz Sánchez acompañó a su prima Yamila Mariel, de 13 años, quien se desplaza en silla de ruedas por su discapacidad motriz. No tienen dinero para costear un especialista particular. Su mamá murió hace dos meses. Su papá trabaja en el campo y no puede acompañarla. Vengo a que la revisen y la fisioterapeuta me enseñe a darle masajes para estimular su desarrollo .

Fernando llegó con su padre, afectado de parálisis, que le generó problemas con el movimiento, la coordinación, el habla y la alimentación. Lo atendió una fisioterapeuta, quien después de la valoración clínica le recomendó ejercicios de rehabilitación.

Al arrancar la brigada, que durará dos semanas, Medical Impact atendió a casi 100 personas. Su misión es brindar ayuda humanitaria a comunidades que lo necesitan, principalmente las más alejadas o ubicadas en zonas montañosas.

Arely Pérez, directora de educación médica de la ONG, expresó que en la población indígena hay resistencia a vacunarse debido a la desinformación, pero con ayuda de especialistas los convencen.