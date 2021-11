De acuerdo con la información obtenida, se considera además que la cantidad ofrecida por el ex funcionario resulta menor de lo que él recibió en los casos en que ha sido acusado por la comisión de delitos con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, ya que Odebrecht le entregó 10.5 millones de dólares y el empresario Alonso Ancira 3.5 millones por haber impulsado que Pemex adquiriera la empresa Agronitrogenados.

Análisis jurídico-financieros de la Fiscalía General de la República (FGR) y Petróleos Mexicanos (Pemex) consideran insuficientes las garantías ofrecidas (estimadas en 5 millones de dólares) con las cuales el ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin busca reparar el daño causado al erario federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por los sobornos que recibió de Odebrecht y Agronitrogenados, revelaron autoridades que participan en el gabinete de seguridad.

Al respecto, el sábado pasado, durante una gira de trabajo por Sonora, el presidente López Obrador expresó su rechazo a los 5 millones de dólares que Emilio Lozoya ofreció durante una audiencia ante un juez, como reparación del daño causado al erario con los casos Odebrecht y Agronitrogenados. ¿5 millones de dólares? No, no, no. Estoy hablando de 200 millones de dólares. Entonces, en el caso de Pemex, pues lo que está demandando es que devuelvan dinero, que se recupere dinero , cuestionó el mandatario.

Al respecto, las fuentes consultadas explicaron que no se considera viable la aceptación de los tres inmuebles que ha ofrecido Lozoya Austin y su defensa, pues además de todos los trámites para revisar el estado financiero y legal en que se encuentran las propiedades, mientras se subastan, el gobierno federal tendría que cubrir el mantenimiento de las construcciones.