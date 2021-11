Elio Henríquez

Miércoles 17 de noviembre de 2021

San Cristóbal De Las Casas, Chis., El dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Chimalapas invalidó el decreto 008 del 23 de noviembre de 2011, por el que se creó el municipio chiapaneco de Belisario Domínguez, por lo que ya no tendrá existencia jurídica, afirmó la secretaria de Gobierno, Cecilia Flores Pérez.

En tanto, los ejidatarios ubicados en la zona que resultó afectada dijeron que no estamos conformes, pero no estamos tristes porque no hemos perdido ni un centímetro de nuestra resolución presidencial; perdió Chiapas, porque en su momento los gobiernos y quienes tuvieron que defenderlo no lo defendieron .

En un comunicado dirigido a las comunidades , Flores Pérez señaló que el gobierno del estado refrenda su compromiso con la población asentada en las comunidades de la zona limítrofe con el estado de Oaxaca, sobre la cual han recaído los efectos de la resolución de la SCJN .