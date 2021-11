El ministro Laynez también votó en contra, tras señalar que este ejercicio no cumpliría siquiera con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

Por mayoría de siete votos, la SCJN desestimó la consulta, propuesta por el ministro ponente, Fernando Franco González-Salas, debido a que no eran claros sus efectos, toda vez que el máximo tribunal ya determinó cuáles son los límites territoriales entre ambos estados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio marcha atrás a su intención de que se realizara una consulta entre los pueblos indígenas de los Chimalapas, luego de que determinó que esta zona pertenece a Oaxaca y no a Chiapas. El ministro Javier Laynez Potisek advirtió que la determinación podría suscitar conflictos en la zona.

Reconociendo, de verdad y lo digo con todo respeto, la intención de evitar conflictos, yo no estoy tan seguro de que esto no esté propiciando el conflicto, al establecer estos actos concretos a través de nuestra sentencia , señaló Laynez.

También se desechó la propuesta de efectos para pedir un análisis del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, debido a que la SCJN ya dispuso cuál es la frontera interestatal.