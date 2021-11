Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de noviembre de 2021, p. 3

La satisfacción rondó ayer por la mañana en el patio central de Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a los diputados de Morena, PT y PVEM, a quienes reconoció la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2022), porque nos beneficiamos todos, no sólo los pobres. Permite que haya tranquilidad, paz, justicia. Muchas gracias porque nos aligeran la carga. ¡Vivan los legisladores de la transformación!

Destacó que el gasto aprobado significa fortalecer el mercado interno, más capacidad de consumo. Cuando la gente no tiene más que para lo básico se estanca la economía; no se promueve la actividad productiva ni el comercio. Cuando hay circulante, cuando la gente tiene recursos se benefician la industria y la actividad productiva; eso está más que demostrado.

Antes, el coordinador del PVEM, Carlos Puente, le dio más satisfacción al garantizarle que su partido (que días atrás se había pronunciado por no adelantar ningún apoyo a la iniciativa constitucional) ahora sí le otorgará sus votos. El Presidente sonrió complacido. Así, mientras Ignacio Mier (Morena) y Alberto Anaya (PT) se pronunciaron por la propuesta constitucional, el presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna –de quien hace semanas el mandatario dijo no conocer ni aunque se lo encontrase en la calle– fue ignorado para integrar el podio y se refugió, solitario, al fondo del patio, agazapado con su cubrebocas y costosa bufanda a los hombros.