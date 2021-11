El momento que vi el tamaño de misión que es el aprendizaje universitario ocurrió mi primer día como profesora. Dije algo, no recuerdo qué, pero los ojos de mis alumnos se abrieron, como flores, ante el conocimiento (Gabriela Bautista).

dministro una página electrónica, Posibilidades de la creación. Nació definida así: “Percepción, sensibilidad, forma, estética, arte y –en general– humanismo. La creatividad y sus procesos, el fenómeno enseñanza-aprendizaje y sus procesos”. Un poco a la manera de cierta recopilación de Paul Eluard, en ella recogemos miradas rápidas, anotaciones si no siempre imprescindibles siempre dignas de consideración. Autores diversos (muy). De algunos cercanos:

En la poesía como en la vida, lo simple y claro es perturbador (Patricia Velasco).

Por poesía debe entenderse nombrar el orden, hacer conciencia de que hay cosas que de verdad son sagradas y que no debemos tocar a riesgo de nuestra propia condición humana, tenemos que darle a los dioses el lugar que les pertenece, tenemos que limpiar esos lugares sagrados donde nuestro mundo moderno arroja sus desperdicios y basura. Sólo la poesía nos ayuda a mirar correctamente dentro de nosotros mismos. Y si miramos bien hacia adentro, miraremos bien hacia fuera y encontraremos lo perdido (Baudelio Camarillo).

Sólo sé que por muy original que me ponga cuando menos acuerdo [la poesía] ya está ordenando el estilo al que me tengo que doblegar (Guillermo Meléndez).