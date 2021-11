Entonces, “¿qué hicieron con las concesiones? Las metieron al mercado financiero para especular, y el que ganó una ronda, por ejemplo, cuñados de Carlos Salinas, que tenían una empresa, ganan con esa empresa un contrato que le llaman de utilidad compartida. ¿Ustedes creen que se está explotando esa área, ese gran campo petrolero? No, vendieron acciones a un fondo de inversión. ¿Cuánto ganaron con eso? Pura especulación. ¿Por qué no cancelamos esos convenios? No queremos dar elementos para que digan: ‘se está expropiando, no se respetan los acuerdos, el estado de derecho’. No, ahí está, es como un testimonio a la corrupción”, porque con los neoliberales surgió lo de las energías limpias para hacer negocios sucios .

Algo más: se le decía a la gente que iba a llegar inversión extranjera a raudales con la reforma energética, que iba a aumentar la producción petrolera, que iba a bajar el precio de las gasolinas, de la luz, toda una campaña en medios, un bombardeo .

Pues bien, como se ha comentado en este espacio, en febrero de 2018 el secretario peñanietista de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, anunció que el nuevo modelo energético del país garantiza más de 200 mil millones de dólares en inversiones totales comprometidas que generarán más de 820 mil empleos , y resumía: el mayor error que pudiera cometer el siguiente gobierno, cualquiera que sea su ideología, es echar atrás la reforma energética; no es sensato pensar echar abajo ese caudal de inversiones y empleo .

¿Doscientos mil millones de dólares? Pésimo chiste, porque a duras penas habrían llegado 800 millones, es decir, 0.4 por ciento del total garantizado por el gobierno de Peña Nieto y locutor cozumeleño Pedro Joaquín.

Las rebanadas del pastel

Excelente noticia: anuncia Hugo López Gatell que en breve iniciará la vacunación de jóvenes de 15 a 17 años sin comorbilidades, proceso que se suma al que está en ejecución. A partir del próximo viernes se inicia el preregistro (mivacuna.salud.gob.mx), y hay que hacerlo, porque nos ayuda a planear; después se irían abriendo las unidades de vacunación por entidad federativa, de acuerdo con estos grupos .

