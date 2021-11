En junio, señaló: Si deja la presidencia el ministro Zaldívar, cualquier otro no podría llevar a cabo esta reforma, sencillamente porque la mayoría de los ministros no están pensando en la justicia; piensan, si acaso, en el derecho (...) No han hecho nada por limpiar el Poder Judicial, y el que tenía ese propósito (en referencia a Zaldívar) fue avasallado por los que vienen del antiguo régimen, ministros acostumbrados a servirle a los potentados, no al pueblo .

Condicionado a seguir con las mismas piezas judiciales que ha impugnado (incluso a los ministros que él propuso, ya como Presidente de la República) y, si ha de asumirse el diagnóstico anterior que sin Zaldívar veía totalmente inviable sanear ese Poder Judicial, AMLO ha propuesto ya una terna de cercanía para que el Poder Legislativo designe a un nuevo ministro, en sustitución de José Fernando Franco González-Salas, cuyo periodo termina luego de 15 años.

Las cartas de Palacio Nacional para el asiento en la Corte ya han sido jugadas en otras competencias: Bernardo Bátiz Vázquez, quien parecía encaminarse a la Fiscalía General de la República que finalmente ocupó Alejandro Gertz Manero; Eva Verónica de Gyvés Zárate, quien también había sido propuesta para la citada FGR; y Loretta Ortiz Ahlf, que ya dos veces antes estuvo en la terna para la Corte.

Las tres personas propuestas ocupan sendas consejerías de la Judicatura Federal (https://bit.ly/3l4wYzR). Vale recordar que el transitorio que proponía la continuidad de Zaldívar también lo hacía para los miembros de esa Judicatura.

Y, mientras Rosalinda González Valencia, esposa del jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, ha sido detenida en Zapopan, mismo municipio conurbado con Guadalajara en el que horas después fueron secuestrados dos elementos de la Marina, ¡hasta mañana!

