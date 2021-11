Toyota, el auto de hidrógeno

La demanda mundial de petróleo (y la producción) tendría que bajar en un 75 por ciento en los próximos 30 años desde los niveles actuales para poner al mundo en el camino hacia las emisiones contaminantes cero para 2050, informa la publicación Platts. Supuestamente será el automóvil eléctrico el que sustituirá la flotilla mundial –en México actualmente circulan 50 millones de vehículos movidos por gasolina y diésel. Toyota Motor está probando en Japón un automóvil experimental de hidrógeno, un vehículo que, afirma, podría preservar millones de empleos en el sector automotriz. La compañía exhibió en el Circuito Internacional de Okayama, en el oeste de Japón, un automóvil Corolla Sport, movido por un motor GR Yaris, originalmente de gasolina, pero reconvertido a hidrógeno. El enemigo es el carbono, no los motores de combustión interna. No deberíamos concentrarnos en una sola tecnología, sino hacer uso de las tecnologías que ya poseemos , dijo Akio Toyoda, el presidente de Toyota. La neutralidad de carbono no se trata de que uno tenga una sola opción, sino de mantener abiertas las opciones . Toyoda condujo el prototipo de hidrógeno. Sabe de lo que habla, para eso le pagan más de un millón de dólares a la semana.

Ombudsman Social

Asunto: Telmex

Tengo unas acciones de Telmex. No sé a dónde ir y qué tengo qué hacer para beneficiarme. Por la pandemia me quedé sin trabajo y necesito dinero. Quiero saber cómo hacer efectivas las acciones de Telmex.

María Guadalupe Escorza /CDMX (verificado por teléfono)

R: Llegaron a valer mucho años atrás, ahora mucho menos. Pregunta en Inbursa, el banco del Grupo Slim.

Twiteratti

El Pleno de la #SCJN declaró, por unanimidad de votos, la inconstitucionalidad del artículo 13 transitorio del decreto de reformas en materia de justicia federal que ampliaba el plazo de los cargos del presidente actual de la SCJN y de las y los consejeros de la Judicatura.

Escribe Suprema Corte @SCJN

