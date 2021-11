Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de noviembre de 2021, p. a10

Para las Chivas, el plus que tienen en todas las plazas del país es el apoyo de la afición, y en el estadio Cuauhtémoc el próximo sábado no será la excepción, destacó Fernando Beltrán, quien reconoció que deben realizar un juego por nota ante Puebla para avanzar a cuartos de final. Estamos mentalizados, no se puede regalar ni un minuto, es sólo un partido y el tiempo se va volando , dijo el apodado Nene.

El Guadalajara tuvo un torneo malo, con muy bajo rendimiento, no obstante, en las últimas fechas se combinaron los resultados que le permitieron entrar a la repesca. “La única sensación por la que podremos decir que fue un torneo muy bueno es salir campeones. No hay otra manera; sabemos que entrando a cuartos se inicia otro certamen.

“Pero en el plantel no podemos conformarnos, ni la gente ni nadie de esta institución queda satisfecha con unos cuartos de final, ni si llegamos a semifinal… queremos ese campeonato que tanto deseamos, que nos está costando mucho y no es fácil, sin embargo, en el equipo tenemos la mentalidad de que va a llegar como consecuencia de lo que hacemos y trabajamos”, expresó en rueda de prensa virtual.