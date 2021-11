Fabiola Palapa Quijas

Miércoles 17 de noviembre de 2021

Ambedo, proyecto coreográfico diseñado por Carolina Jiménez sobre la identidad de la mujer y cómo ésta se construye a través del tiempo y la vida determinando sus acciones y sus decisiones, se presenta hoy en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

En la pieza coreográfica participan bailarinas de la Compañía Nacional de Danza, así como el coreógrafo Ángel Rosas, la diseñadora de escena y del vestuario Carolina Jiménez y se propone reflexionar acerca del derecho a decidir que tienen las mujeres para romper con los estándares que imponen la sociedad y la familia.

Con vestuario que impide el movimiento a las bailarinas o con atuendos comunes como los tacones o vestidos cortos, Jiménez retrata “la autocensura que vivimos las mujeres porque se nos imponen muchas cosas de afuera, pero nosotras también las aceptamos y no las liberamos cuando debemos; sin embargo, siempre es un buen momento para liberarlo.

Vivimos constantemente con cargas que no nos dejan buscar otras alternativas; por ejemplo, cuando somos profesionales y nos sentimos satisfechas empiezan comentarios de para cuándo te casas o los hijos, y a lo mejor nos queremos ir de viaje y tener otros proyectos, y eso es algo que también he explorado con las bailarinas y esto lo representamos con unos costales que impiden a la bailarina moverse libremente, así que representa esa carga que no nos deja avanzar y también refleja esos estándares que la sociedad nos impone y que no tenemos que seguir , explica en entrevista la creadora y directora de Ambedo.