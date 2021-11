Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de noviembre de 2021, p. 4

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) ha sido y seguirá siendo un espacio de pluralidad donde se da cabida a todas las ideas. Nunca nos hemos inclinado hacia una u otra tendencia política porque nuestra misión es abrir espacios de reflexión para dirimir las diferencias por medio de la palabra, sin pleitos; tampoco somos conservadores , afirma Marisol Schulz Manaut (Ciudad de México, 1957), directora del encuentro.

En entrevista con La Jornada, la editora, quien ha estado al frente de la FIL desde 2013, explica que este año, cuando vuelven las actividades presenciales que se suspendieron en 2020 debido a la pandemia, estarán presentes en ese foro autores de todos los colores y todas las ideologías, como ha sido siempre .

Premio Juan Pablos

Schulz Manaut, recibió el jueves pa-sado en ceremonia virtual el Premio Nacional Juan Pablos 2021 al mérito editorial que otorga la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem); es la quinta mu-jer en obtener ese reconocimiento.

Luego de su paso por el Grupo Santillana, asumió en 2011 la dirección de la Feria del Libro en Español de Los Ángeles (LéaLA), la cual continúa dirigiendo. Pero sin duda, el reto de su vida ha sido comandar al equipo, en su mayoría jóvenes, que hace posible la FIL de Guadalajara.

Sin falsa modestia, la editora afirma que el encuentro, durante los recientes ocho años ha cumplido. Cuando llegué me propuse que la feria no decayera, porque ya era muy exitosa. Tuve la vara muy alta. Entonces dije, no sólo no va a caer, sino que va a subir un poquito más, con las grandes figuras que puedan venir y con el tema de la organización, que ante el panorama de la pandemia, estamos demostrando que lo hacemos muy bien .

Otro reto que la directora de la FIL Guadalajara dice haber cumplido con creces es internacionalizar el encuentro, desde que se propuso “que la feria tuviera una repercusión más allá del mercado de habla hispana, rebasar con creces nuestra frontera, que es la lengua española. Lo hemos logrado. En Londres, en Frankfurt, en Sharjah saben perfectamente bien que existe la feria de Guadalajara.

“Otra de mis propuestas fue diversificarnos. Los gestores culturales debemos tener una suerte de antena para monitorear lo que pasa en el mundo y qué quiere el público. Fue así que nos dimos cuenta de la movida en torno al cómic y la novela gráfica; abrimos un área específica en la FIL que desafortunadamente este año no tendremos por cuestiones de restricción del flujo de visitantes, pero regresará el próximo año.

“Sucedió lo mismo con el pabellón gastronómico, o al abrir la feria a ámbitos más allá de lo literario, que es nuestra columna vertebral, pero somos, al final, parte de una universidad y todos los foros académicos son muy importantes.