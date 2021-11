P

or iniciativa del presidente Plutarco Elías Calles, el 31 de diciembre de 1925 entraron en vigor las leyes reglamentarias del artículo 27 constitucional, en materia de petróleo y subsuelo y de tierras y aguas. La ley del petróleo refrendaba el dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación sobre las riquezas del subsuelo y declaró a la industria petrolera de utilidad pública . Además, las nuevas leyes elevaban a rango constitucional la doctrina Calvo, según la cual, los extranjeros que formaran parte de una sociedad mexicana (de la que no podrían obtener más de 49 por ciento de las acciones o capital) que tuviera o adquiriera los bienes enumerados en el artículo 27, debían firmar un convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores por el que se obligaban a no invocar la protección de su gobierno en lo que a esos bienes se refiriera, so pena de perderlos en favor de la nación.

La virulenta reacción de las cancillerías británica y estadunidense empezó desde que las leyes estaban discutiéndose en comisiones. A una agresiva nota del secretario de Estado estadunidense fechada el 17 de noviembre de 1925, nuestro canciller, Aarón Sáenz, respondió el 28 de ese mes explicándole que habían sido realmente las conferencias de Bucareli de 1923: De las conferencias [...] no resultó ningún acuerdo formal, fuera de las convenciones de reclamaciones que se firmaron después de la reanudación de las relaciones diplomáticas. Aquellas conferencias se limitaron a un intercambio de expresiones , y en ellas Obregón manifestó su deseo de un entendimiento con Estados Unidos como con todos los demás países de la Tierra .