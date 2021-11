Néstor Jiménez y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Martes 16 de noviembre de 2021, p. 10

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2022, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) haya usado el tema para condicionar la reforma eléctrica. De no aprobarse la iniciativa, dijo, los legisladores del tricolor van a afianzarse como buenos salinistas , además de demostrar que no representan al pueblo y, en cambio, defienden a empresas extranjeras o a quienes hacen jugosos negocios.

El tabasqueño consideró lamentable que ese partido, que surge de un movimiento revolucionario, termine como defensor de saqueadores, dándole la espalda al pueblo .

Cuestionado en su conferencia de prensa de ayer sobre la postura de la oposición en el debate legislativo del PEF, el mandatario indicó que le llamaron la atención las declaraciones del líder de la bancada priísta, Rubén Moreira, quien “amenaza y dice: ‘Como no hubo negociación, no hubo partidas de moche, entonces que se olvide el presidente, no vamos a aprobar la reforma eléctrica’. Pues si no es conmigo, es con el pueblo. Si no aprueban la reforma eléctrica pues van a terminar de demostrar que no representan al pueblo”.

Insistió que de no aprobar la reforma –la cual busca que 56 por ciento de la generación de energía eléctrica corra a cargo de la Comisión Federal de Electricidad y el restante lo deja al sector privado– seguirían haciendo negocios las empresas extranjeras, o bien, que sigan pagando menos por la luz los de Oxxo, que pagan menos que los abarroteros, que pagan menos que lo que pagan los integrantes de las clases medias .