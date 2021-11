Fabiola Martínez y Néstor Jiménez

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay límite presupuestal para la atención en asuntos de justicia y de los migrantes. Se cuenta con los recursos necesarios para todo lo que signifique justicia. No hay un país que destine tantos recursos, en proporción con su capacidad económica, como México para ayudar a su pueblo, sobre todo a la gente pobre y también somos solidarios con los migrantes , por lo que reprochó que sus adversarios se agarran de todo para cuestionarnos, pero no somos como nos pintan .

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, un reportero preguntó por el magro presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y las críticas de que el gobierno no toma en serio la función de esa oficina, en particular cuando hay un aumento importante en el flujo de personas y una caravana hacia el norte.

El mandatario enfatizó que su gobierno ayuda mucho a los migrantes, los respetamos, los protegemos, los cuidamos, o se violan sus derechos y cuando hay abusos se castiga a quienes los cometen .