Oaxaca, Oax., Irineo Mujica, coordinador de la organización Pueblos sin Fronteras y quien encabeza la caravana por la justicia, la dignidad y la libertad del pueblo migrante, afirmó que las autoridades están desesperadas, no pueden detenerla y ahora me atacan , lo que consideró una embestida del Instituto Nacional de Migración (INM) en su contra. El contingente estuvo ayer a Palomares, agencia municipal de Matías Romero.

Recordó que desde hace 20 años trabaja en proteger los derechos de los indocumentados y en la actualidad tiene dos albergues en los que se brinda ayuda a este sector de la población, por lo que una embestida en su contra en este momento no es otra cosa más que una muestra de desesperación por parte de la federación .

Agregó que es beneficiario de la protección de defensoras y defensores del Estado y hoy es el mismo Estado el que no sólo me criminaliza, sino que me señala directamente por nombre y todo . No obstante, dijo estar tranquilo, pues su activismo de tantos años lo respaldan.

Consideró que los señalamientos son una muestra más de que en el gobierno federal existe urgencia por frenar la caminata, para lo cual han puesto en práctica diversas fórmulas, mismas que han fallado y por eso hoy se ensañan en su contra.

Mencionó que cuenta con medidas cautelares por parte de las comisiones Nacional de los Derechos Humanos y de Interamericana.

Ayer la caravana salió de Palomares y por la tarde arribó al poblado Donají, donde pernoctó; se prevé que mañana llegue a Veracruz.