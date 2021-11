L

as elecciones argentinas de este domingo entrañan lecciones para las izquierdas latinoamericanas, entre ellas la mexicana. El Frente de Todos (FdeT), la coalición que en 2019 impidió la relección de Mauricio Macri y llevó a la presidencia a Alberto Fernández y a la vicepresidencia a Cristina Fernández de Kirchner, perdió terreno clave en los comicios parciales de este domingo, en que estuvieron en juego la mitad de las diputaciones y un tercio de las senadurías.

Los resultados son acomodables a la retórica de cada corriente: para el peronismo significaron una victoria relativizada porque esperaban peores cifras, conforme a lo que apuntaban en septiembre las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que definieron candidaturas y organizaciones participantes en los comicios de este domingo.

Los opositores a los Fernández, agrupados en Juntos por el Cambio, avanzaron pero no lo suficiente para doblegar totalmente al peronismo, aunque éste ya no tendrá quórum para convocar a sesiones del Senado por sí mismo y se enfrentará a una obligada negociación constante con sus adversarios, en términos políticos, legislativos y, ojo, económicos (el académico Israel LM Elizondo, sobre el tema: https://bit.ly/3Ds4HdG). Además, la ultraderecha apareció pujante.

A simple vista podría decirse que en México no existen condiciones similares a las argentinas. Acá no se vive la intensa fricción de las facciones que llevaron a Alberto y Cristina al poder y, por el contrario, se cuenta con un liderazgo presidencial que podría considerarse hasta aplastante. Acá no hay figuras fuertes en la oposición, mientras allá hay competidores como el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, de Juntos por el Cambio.