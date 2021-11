El Seguro Social dice que al día 31 de octubre tiene registrados 20 millones 767 mil 587 puestos de trabajo. Con esta cifra se superó el nivel de empleo de antes del inicio de la pandemia. Sólo el mes pasado fueron registrados 172 mil 668 empleos y de enero a octubre 993 mil 855, casi un millón. Informa el Seguro Social que el salario base de cotizacion es de 432 pesos, lo que representa un aumento anual nominal de 7.5 por ciento. Por otro lado, tiene inscritos a un millón 51 mil 600 patrones, 51 mil 200 se registraron este año. Estos datos son relevantes porque nos dijeron algunos especialistas que con la nueva reglamentación del outsourcing iban a desaparecer millones de empleos y empresas. Eso no significa, ni remotamente, que esté resuelto el problema del desempleo, sigue siendo enorme en el sector informal de la economía, pero es alentador que hayan sido recreados los que borró la pandemia.

l presidente Biden está pasando por un momento difícil. El índice de aprobación general cayó en octubre a 41%, en comparación con el 50% de junio y 44% de septiembre, según la última encuesta de Washington Post-ABC News. Los ciudadanos están inconformes con el aumento de precios, es decir, la creciente inflación. Estados Unidos ha vivido 2021 recuperándose de lo peor del impacto del Covid-19. Los índices bursátiles han estado marcando récords y el desempleo está debajo del año pasado. Pero la mayoría de los estadunidenses creen que no le está yendo bien económicamente. Una de las causas de esta paradoja es que aunque los trabajadores han encontrado ocupación, el costo de los productos y servicios ha aumentado rápidamente en los últimos meses. En octubre, el índice de precios al consumidor se incrementó 6.2% en comparación con el año anterior, la tasa más alta en más de tres décadas. Los costos de la gasolina son 50% más altos que hace un año, siguiendo el aumento de los precios del petróleo. Los coches usados son 26% más caros. Según la encuesta de YouGov, 56% de los adultos dicen que tienen problemas para pagar la gasolina, 48% no puede pagar fácilmente su alquiler o la hipoteca y 45% está luchando para comprar alimentos. Para la mayoría de los estadunidenses, los números en los precios de los supermercados importan más que los récords de Wall Street. El presidente López Obrador tendrá esta semana dos reuniones con Biden –en una también estará el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau– y va con un alto índice de apoyo ciudadano, aun en las encuestas de los medios de oposición. Todo cuenta para obtener lo que reclama México en materia migratoria. Viajará a Washington en vuelo comercial y con los funcionarios indispensables: el canciller Marcelo Ebrard; los secretarios de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y Economía, Tatiana Clouthier; el director de Migración, Francisco Garduño, y el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell.

Según el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, la cadena de tiendas Chedraui es el rey de las ofertas falsas del Buen Fin 2021.

No quisiera quitarles la felicidad a los diputados de oposición, pero sí fue regalo para el presidente Andrés Manuel la aprobación del presupuesto justo el día 13 que fue su cumpleaños. Es cierto que lo votaron apenas pasó la medianoche, cuando ya era 14, pero no tomaron en cuenta la diferencia de horas. Acá en Baja California seguía siendo día 13.

R: Medio regalo. En aquella región del país son dos horas menos que en la capital, donde tuvo lugar la tumultuosa asamblea en que los diputados opositores salieron con las manos vacías. Es decir, no hubo moches.

No entiendo por qué en vez de andar haciendo ayunos, marchas, protestas, la Robles no demuestra con pruebas que ella no tuvo nada que ver con Videgaray, Peña, Meade, en la estafa maestra. Es más fácil que demuestre su inocencia por la vía legal, ¿no? Escribe Carmen Pérez Mercado @CarmenPrezmerc1

