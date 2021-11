“N

o más bla bla bla”, dijo Greta Thunberg hace una semana en la Conferencia COP26 en Glasgow. No más explotación de la gente, la naturaleza y el planeta. En lo que significó un viraje fundamental en su campaña, advirtió que el cambio no vendrá de gobiernos y corporaciones, sino de la propia gente.

Greta tenía ocho años cuando dejó de comer y de hablar y perdió 10 kilos en unos días. No podía resistir el silencio e indiferencia de todo mundo ante la cuestión climática que le había comenzado a obsesionar. Le diagnosticaron una forma de autismo y empezó su campaña solitaria ante el parlamento sueco. Continuó por meses y años con gestos e iniciativas que inspiraron impresionantes movilizaciones, las cuales ejercieron múltiples presiones sobre gobiernos e instituciones internacionales. En ese proceso, a lo largo de una década, Greta aprendió, como millones de personas, que los gobiernos saben bien cómo ignorar las exigencias populares para continuar su camino de destrucción al servicio del capital, profundizando las desigualdades que combaten sólo en la retórica. Finalmente, Greta dejó de ver hacia arriba. Está ya en otra cosa.

Como se vio claramente en Glasgow, Greta no está sola en su rebelión. Los activistas no fueron a la Conferencia a presentar demandas a los gobiernos o a los políticos. Fueron para escucharse entre sí y para tejer acuerdos de acción. En nombre de la organización Futuros Indígenas, por ejemplo, 15 brillantes mujeres estuvieron muy activas en Glasgow. Su mensaje era claro. Los que están adentro de la conferencia deberían aprender a callar y a escuchar a las mujeres indígenas. Deberían poner fin a la simulación. No necesitamos el desarrollo. Sabemos cómo vivir en nuestros territorios.

Como Greta, Re Cabrera empezó desde la primaria su activismo sobre género y clima. En 2019 participó en la organización de la Tercera Huelga Climática Mundial. Ahora, a los 19 años, llegó a Glasgow a continuar su lucha, que combina la cuestión ecológica con acciones contra el racismo y el patriarcado. Le parece indispensable entrelazar la lucha climática con la social.

No vinimos a hablar con los poderosos , subrayó Mitzi Violeta Cortés, una mixteca de 22 años, sino a articularnos con otras luchas . Insistió en que el cambio vendrá de abajo, no de arriba, de los llamados líderes del mundo . Con otros muchos jóvenes describió lo que pueden hacer y cómo mucha gente está realizando ya lo que se necesita.