En entrevista, Godoy Rangel expuso que Morena no está esperando que AN vote con nosotros la reforma; por eso se formó ese partido, para combatir la expropiación petrolera, y en 2013 declararon que la reforma energética era su victoria .

Asimismo, en respuesta a esa declaración del blanquiazul, el coordinador del PRI, Rubén Moreira Valdez, matizó la postura priísta respecto de la del PAN. Si las actitudes de Morena se repiten cuando se discuta otro tema, sí mata todo, pero no somos como ellos ni estamos por revanchismos , atajó.

–¿Es temprano para decir que la iniciativa está muerta ?

–Es temprano para pensar que está muerta. Creemos que va a prosperar, vamos a ver en los próximos meses. Haremos un parlamento abierto, escucharemos a las grandes corporaciones, también a los trabajadores, sindicatos de electricistas, intelectuales, científicos, técnicos. Estamos seguros de que vamos a tener una propuesta que resguarde la soberanía nacional, que tenga la rectoría del Estado sobre la energía eléctrica y haya participación privada.

Asimismo, luego de la declaración de Triana, Moreira Valdez dijo: yo supongo que la dijo en el sentido de que esa forma de hacer política (de Morena) pues no es la correcta y que si así vamos a otras reformas, no solamente a una eléctrica, a la Guardia Nacional o a la electoral, pues las cosas no van a funcionar .

–¿Será una posición de la coalición Va por México o sólo del PAN?

–Insisto, creo que lo que se está diciendo es que, de persistir este tipo de actitudes, pues es muy difícil llegar a una solución de problemas. La referencia que se hace por parte de nuestro partido es que éstas no son las condiciones para ningún diálogo. Esperemos que ellos recapaciten.