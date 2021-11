Jorge A. Pérez Alfonso

Lunes 15 de noviembre de 2021, p. 10

Oaxaca, Oax., El cuerpo del migrante oaxaqueño Aurelio Méndez Martínez permanece desde el pasado viernes en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y no ha podido ser entregado a sus familiares debido a que la empresa Delta Airlines, encargada del traslado, extravió la documentación, informó la directora del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, Aída Ruiz.

Explicó que el problema es que la aerolínea estadunidense no cuenta con zona de paquetería en dicha terminal, por lo que se endosó el traslado a Aeroméxico; cuando arribó personal de la funeraria contratada por el gobierno de Oaxaca para transportar los restos mortales de Aurelio a la comunidad de Guadalupe Etla, de donde era originario, la empresa no pudo realizar el trámite, pues no se encontró la documentación.

Ante esta situación se estableció contacto con la funeraria que se encargó del traslado del cuerpo de Estados Unidos a México y se le solicitó que enviara copia de los papeles para poder hacer lo propio hacia dicha localidad.