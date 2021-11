Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Lunes 15 de noviembre de 2021, p. 3

México enfrenta crisis de desapariciones forzadas, así como forense de gran complejidad, por lo que frente a ese escenario se ha abierto al escrutinio internacional, sostiene Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.

En víspera de la primera visita oficial del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), argumenta: “Es importantísimo que el Comité ́venga a observar el fenómeno. No sólo son desapariciones forzadas (involucra a agentes del Estado), sino sobre todo perpetradas por particulares (trata de personas o reclutamiento forzado del crimen organizado).

En entrevista, Quintana destaca el viraje en la postura del gobierno mexicano frente a un fenómeno que afecta a miles de familias. Se trata de una visita largamente postergada: No puedo hablar por el gobierno anterior, desconozco las razones. Pero sí sabemos que no sólo no invitó al Comité, sino que además (lo más grave) negaba en foros internacionales que existieran personas desaparecidas .

La visita podría catalizar –expone– un mayor compromiso de los gobiernos, las fiscalías y las comisiones estatales para fortalecer la respuesta institucional, la coordinación interinstitucional y que entendamos que todos tenemos obligaciones en la búsqueda, no sólo de una autoridad estatal o federal. No sólo las comisiones de búsqueda, también las fiscalías, con las cuales se han tenido tensiones y resistencias . Actualmente únicamente hay 35 sentencias por desaparición.

Esta administración asumió la crisis como una realidad, con independencia de las cifras, y dio pasos en el plano internacional e interno para afrontarla. Y reconoce que el reclamo de los familiares de víctimas impulsó que desde hace ocho años el CED gestionara –infructuosamente– una visita a México con el objetivo de verificar este fenómeno.

–¿Existe hoy una auténtica disposición a la supervisión internacional?