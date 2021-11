La ex candidata del Partido Acción Nacional a gobernadora, Irma Lilia Garzón, recibió cuatro camionetas, y a Rosario Merlín, legisladora federal de Morena, le adjudicaron tres.

Al ex procurador de Aguirre, Iñaky Blanco, acusado por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en 2014, se le entregó una camioneta Suburban blindada.

La lista incluye al ex secretario general de Gobierno de Aguirre, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia Jesús Martínez, a quien se asignaron dos camionetas, una Chevrolet Suburban blindada que costó 2 millones 354 mil pesos, y una Honda Pilot EXL.

En el gobierno del también priísta Astudillo se asignó un vehículo marca Honda a José Antonio Calvo, hermano de la esposa del ex mandatario, Mercedes Calvo. El ex diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Héctor Vicario, recibió una camioneta Jeep Grand Cherokee.

Al empresario Adrián Alarcón le concedieron una camioneta Cadillac Escalade, y al ex dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Joel Moreno, cuatro vehículos oficiales.

El ex líder de la Cámara Nacional de Comercio en Chilpancingo, Pioquinto Damián, obtuvo una camioneta blindada, pero la devolvió con el argumento de que era prácticamente chatarra .

El ex senador perredista David Jiménez recibió una camioneta Dodge Ram, y el hoy finado ex gobernador René Juárez (1999-2005) tuvo una camioneta blindada con valor de 2 millones 89 mil pesos.

Además, se facilitaron a Cecilia Narciso, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, tres camionetas; una de ellas, blindada, costó 3 millones 401 mil pesos.

Al ex rector de la UAG, Javier Saldaña, se le proporcionaron 34 vehículos: 11 furgonetas de pasajeros Nissan Urvan, un autobús, y automóviles que se adjudicaron a funcionarios de la institución.

El jueves pasado, la gobernadora morenista Evelyn Salgado subastó 42 vehículos, entre ellos 34 blindados, recogidos a ex funcionarios y a sus familiares.