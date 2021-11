Sobre un objeto que perteneció a la colección del artista Miguel Covarrubias y está ofertada en Cornette de Saint Cyr para su puja del próximo miércoles, el experto pide investigar su trasiego: ¿Cuándo entró a una colección privada?, ¿cuando murió o en vida? No me parece descabellado que desde la época de Covarrubias estuviera en colecciones privadas y hoy lo siga estando .

El historiador y arqueólogo Daniel Salinas Córdova mencionó que en este caso habría que solicitar a la Vermot & Associés mucha más información, pero realmente no les gusta el escrutinio de la prensa en este tipo de piezas .

Sin embargo, al mercado de arte mesoamericano internacional, parece no afectarle los reclamos y protestas de los países latinoamericanos. En Europa, la galería Mermoz oferta de manera permanente piezas de México, de las culturas olmeca, Guerrero, mezcala, chontal, Colima, Jalisco, Chupícuaro, Veracruz y Teotihuacan, así como de otros países.

Su fundador, Santo Micali, vaticinó hace una década que el mercado de estos objetos voltearía hacia México, Argentina y Brasil, aunque entonces ya existía un interés internacional por ellos, reportó The Art Newspaper.

El especialista en arte precolombino señaló en 2012 que el comercio ilícito casi ha desaparecido. Ahora sería casi imposible trasladar objetos precolombinos a través de las fronteras. Tras la ley de 1972, se crearon muchos organismos para regular el mercado. Además, los especialistas se conocen muy bien. Si no se tiene la documentación, es peligroso .

Daniel Salinas Córdova concuerda en que durante las “últimas cinco décadas ha habido muchos más esfuerzos por frenar esto, tanto en lo nacional como en lo internacional, y se ha vuelto más difícil retirar piezas arqueológicas del país.

El tráfico sigue sucediendo, pero no al volumen del siglo XIX y a principios del XX. Ese es el problema con las subastas: la gran mayoría de las piezas que se están vendiendo en Europa no son saqueadas recientemente, por tanto la legislación internacional no las cubre.