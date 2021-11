Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 14 de noviembre de 2021, p. 16

Con el fin de fortalecer la formación cívica y ética en las escuelas de educación básica en México, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) elabora un libro para que los maestros tengan nuevas herramientas didácticas en la enseñanza de valores como el combate a toda forma de acoso, racismo y clasismo , informó Enrique Calderón Alzati, director general del organismo multinacional.

En entrevista, destacó: Si queremos acompañar el esfuerzo de la Cuarta Transformación en el combate a la corrupción y que perdure en el tiempo, no podemos olvidar que la formación ética y en valores es fundamental .

Destacó que pese al esfuerzo de la actual administración para erradicarla, no hay propuestas para combatir este flagelo desde la escuela. Un ejemplo es que en los libros de historia de primaria la palabra corrupción no existe porque lo que se enseña no incluye estos actos; simplemente no aparecen .