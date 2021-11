Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Domingo 14 de noviembre de 2021, p. 12

El otorgamiento de licencias para cuidados paternales en los órganos del Poder Judicial de la Federación (PJF) es una medida que beneficia a hombres y mujeres, así como a parejas homoparentales, porque con ello se combate de manera frontal el estereotipo de que las mujeres son las únicas responsables de la crianza, con el fin de que los hombres se involucren en todas las atenciones que requiere un nuevo integrante de la familia, además de compartir con sus parejas dichas experiencias y necesidades, afirmó Alejandra Spitalier Peña, secretaria general de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En entrevista con La Jornada, la funcionaria detalló los alcances de este programa, cuyo primer beneficiario fue un integrante del equipo de seguridad institucional, y que garantiza a todos los trabajadores de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) la posibilidad de disfrutar, al lado de sus parejas, tres meses para convivir y disfrutar la llegada de un nuevo integrante de la familia, lo que incluye casos de adopción.

“A partir del primero de octubre, el ministro presidente Arturo Zaldívar lanzó en la Corte estas licencias de paternidad que igualan, por primera vez para hombres y mujeres, los tres meses completamente pagados de la licencia de maternidad. Lo mismo ocurre con el CJF, ya que también se aprobó un acuerdo plenario que ordenó su vigencia.