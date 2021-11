Fernando Camacho Servín

Domingo 14 de noviembre de 2021, p. 10

La situación actual de los migrantes y solicitantes de refugio en México es inaceptable , pues el gobierno del país no ha tomado en cuenta las necesidades específicas de estos grupos y no les ha dado la atención diferenciada que requieren, advirtió Loïc Jaeger, director en México y Centroamérica de la organización humanitaria Médicos sin Fronteras.

Tras participar en la inauguración de la muestra fotográfica Miradas testigo, montada por el 50 aniversario del colectivo internacional, el activista resaltó que la pandemia de Covid-19 hizo todavía más difícil la situación para las personas en contexto de movilidad en México, entre las cuales ha aumentado de forma notable el número de haitianos.

En el país, declaró, hubo una respuesta ante el Covid para la población en general, pero no se han atendido en particular las necesidades de los más vulnerables, que son los indocumentados. No se les ha dado una atención diferenciada, que es lo que se necesita .