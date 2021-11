El INAI aconseja no perder de vista las tarjetas bancarias al hacer pagos, romper o tachar los documentos y etiquetas de la paquetería con información personal antes de desecharlos.

Al hacer compras en línea, no utilizar una conexión inalámbrica sin protección; no publicar información personal sensible, y no brindar datos personales ni bancarios vía telefónica o por correo electrónico.

Sugiere verificar siempre que los sitios de Internet sean oficiales y borrar en cada uso el historial de navegación.

El INAI agrega que se deben evitar sitios en línea mediante enlaces y no proporcionar datos personales adicionales a los estrictamente lógicos. Advirtió que no es seguro usar computadoras públicas para acceder a información personal.