Miguel Ángel Velázquez

Periódico La Jornada

Domingo 14 de noviembre de 2021, p. 3

No parece decepcionado, ni muestra signos de arrepentimiento, pero aunque está consciente de que las cosas no andan muy bien en su partido, toma aliento del futuro inmediato para no bajar la guardia. Mario Delgado cumple un año al frente de Morena y sentencia: México no volverá a ser el mismo después de la consulta sobre revocación de mandato. No nos volverá a gobernar un ladrón .

El diagnóstico que hace sobre su partido le duele, pero no evade resultados: Morena extravió la tarea después de las elecciones de 2018. Nos despertamos convertidos en el partido más fuerte de México , pero promete: No seremos otro PRI .

Y reconoce: “Encontramos un partido muy desorganizado, desarticulado en todos sus órganos de dirección, a nivel estatal y a nivel nacional. Después de un largo conflicto interno, donde luego de la elección de 2018 el partido no supo qué le tocaba hacer, se enfrascó en una batalla interna que fue una pérdida de tiempo.

“A mí me tocó entrar ya con un proceso electoral en marcha, con muchos resentimientos producto del conflicto interno, muchas divisiones, y con la necesidad de organizar al partido para enfrentar el proceso electoral más grande de la historia del país.

Nos cambio la realidad. Tras las elecciones, Morena amaneció como el partido más grande de México, el partido en el poder, y uno de los movimientos sociales más importantes del mundo, entonces Morena extravió la tarea, hoy lo tenemos muy claro, Morena debe seguir organizando al pueblo, debe seguir organizando a la gente, para apoyar a la Cuarta Transformación .

–Morena parecía tener un solo fin: ganar la Presidencia de la República con base en el hartazgo de la gente por las formas de gobierno de los otros partidos, pero sin base ideológica clara...

–El lopezobradorismo es el movimiento más grande que hay en el país, es mucho más grande que nuestro propio partido político, que Morena. Sí hay una base ideológica muy clara, es la plataforma con la que gobierna el Presidente de la República, y a la cual el pueblo de México le dio, además, la mayoría legislativa para que lo hiciera posible.

–¿Y los vicios heredados del PRD, no le pesan a Morena?

–Claro que pesan los vicios que se arrastran de otros partidos que hoy participan en Morena, sobre todo porque no alcanzan a entender el diseño que el propio López Obrador y los fundadores hicieron con mucha claridad para que Morena fuera un instrumento de movilización, organización y lucha del pueblo. Morena no tiene dueños, Morena no es de nadie, es de la gente, por eso las principales decisiones las toma la gente. Para saber quiénes serán nuestros candidatos, se les pregunta a través de las encuestas, y muchas veces los conflictos internos se generan por aquellos que pretenden tener privilegios o derechos especiales, cuando Morena debe mantenerse siempre como un vehículo para la transformación.

–¿Y Morena ya maduró lo suficiente como para convertirse en partido?

–Yo creo que está en un proceso de maduración, de lucha por aprender que el interés de las mayorías está sobre cualquier coyuntura electoral. Hemos hecho una gran convocatoria al pueblo de México para que defienda el derecho a participar en la revocación de mandato que tendremos en marzo próximo. Nuestra gran tarea, nuestra gran misión es organizar a la gente para que pueda ejercer de manera masiva ese derecho, y se ratifique el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.