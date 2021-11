s La pregunta no es si Estados Unidos perderá su indiscutible poder global, sino qué tan precipitado y desgarrador será su declive , dice el profesor Alfred McCoy. Foto Ap

Amén de su expertise como historiador, donde escudriña las caídas de recientes imperios, AM se basa en las prospectivas del National Intelligence Council (NIC) y sus tendencias globales de cada cuatro años. NIC depende del director de Inteligencia Nacional y apoya al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. AM surfea con las corrientes de las tendencias globales del NIC que desde el 2012 vaticinó mundos alternativos para 2030 y luego anunció para 2025 a un mundo transformado , lo que demuestra que sus optimistas previsiones son incorrectas.

AM es profesor de historia de la Universidad de Wisconsin-Madison y se dio a conocer con su explosivo libro –mientras estudiaba su posgrado en la Universidad de Yale– La política de la heroína en el sudeste asiático: la complicidad de la CIA en el tráfico global de droga ( https://amzn.to/3wKuNWx ).

e ha vuelto deporte global y doméstico prever la defunción (sic) de Estados Unidos, la otrora superpotencia unipolar, como es el caso del historiador galardonado Alfred McCoy (AM), quien avizora su conspicua caída en 2030 en su libro En las sombras del siglo estadunidense: el auge y declive del poder global de Estados Unidos ( https://amzn.to/3Fd2S4z ) de 2017.

A juicio de AM, las tendencias negativas del poder global de Estados Unidos probablemente se agregarán de manera rápida en 2020 y pudieran alcanzar su masa crítica no más allá de 2030 . Su tesis nodal radica en que el desvanecimiento económico de Estados Unidos le orillará a optar cada vez más por la opción militar tecnológica en su triple pabellón de avanzados robots aeroespaciales que representan la última mejor esperanza de Washington para retener su poder global en exceso de su evanescente influencia económica , donde tampoco hay que eliminar a China en forma expedita cuando cuenta con una red global de comunicaciones satelitales apuntalada por las más potentes supercomputadoras (sic) del mundo .

El triple pabellón de Estados Unidos radica en la baja estratósfera, la alta estratósfera y la exósfera, con toda la panoplia de ensueño de drones, satélites, naves espaciales y misiles para golpear cualquier objetivo del planeta, a lo que se suma la vigilancia de espionaje global que va dirigida contra la superpotencia ascendente China.

Los cinco escenarios del fin del siglo estadunidense no necesariamente serán un aterrizaje suave de aquí a 30 o 40 años, ya que su defunción (sic) puede ser más rápida de lo que cualquiera imagina y cuyo primer factor los representan las presiones fiscales : 1. la evolución a un nuevo orden mundial multipolar; 2. cambio climático; 3. declive económico; 4. fallidas aventuras militares, y 5. tercera guerra mundial.

A juicio de AM, los futuros historiadores probablemente identifiquen la intempestiva invasión de George W. Bush a Iraq como el inicio de la caída de Estados Unidos . AM concluye en forma inquebrantablemente determinista que la pregunta no es si Estados Unidos perderá su indiscutible poder global, sino qué tan precipitado y desgarrador será su declive . ¿Quién da más?

