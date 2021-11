Una vez más las evidencias confirman la importancia de actuar, no únicamente con oportunidad y autoridad moral, sino también con aplomo y sensatez en las propuestas de solución global a los problemas que aquejan a la mayoría de los seres humanos en todos los rincones del planeta: pobreza, inseguridad, corrupción, carencia de atención en salud, educación y demás.

Luego entonces, es pertinente llamar a las cosas por su nombre, y el llamado modelo económico neoliberal no tiene nada de bienestar en la administración de la casa; tampoco tiene nada de ‘nuevo’, pues va acorde con el capitalismo de cientos de años, y no tiene nada de ‘liberal’, pues extermina la libertad humana. El llamado modelo económico neoliberal es mejor dicho necrocrematística, pues es acumulación de riqueza que causa muerte, por ello el prefijo de necro.

Amenazas del INE y la SCJN por el recorte presupuestal

Tanto el Instituto Nacional Electoral como la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han inconformado con el recorte contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, y no sólo se han quedado en manifestar su inconformidad, ya han amenazado con no cumplir a cabalidad con algunas tareas importantes que tienen en puerta: la consulta para la revocación de mandato y la reforma en materia de justicia laboral, respectivamente. Cobra vida aquel viejo adagio que dice que con dinero baila el perro.

Fernando Quiroz

Por la contingencia, casi dos años sin recibir ayuda de adulto mayor

Soy una mujer de la tercera edad en espera de la continuidad del beneficio al cual hoy tengo derecho gracias a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, lamentablemente únicamente me entregaron, mediante orden de pago, el primer bimestre de 2020 y para el segundo la tarjeta bancaria de Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores que estaba prevista, ya no me fue entregada a causa de la contingencia sanitaria.

He recurrido en repetidas ocasiones a las oficinas de mi alcaldía en busca de la misma, pero sin éxito. Por este medio quiero llegar a Javier May Rodríguez o Ariadna Montiel Reyes, secretario y subsecretaria de la Secretaría del Bienestar, respectivamente, en busca de una solución.

Quedo pendiente de una efectiva y pronta respuesta. Simpatizante y creyente de la 4T

Ángeles Ceballos

Invitación

Celebran otro triunfo de la revolución cubana

Convocamos al acto político cultural para celebrar otro triunfo de la revolución cubana, pues ahora abre sus fronteras al mundo y reanuda sus actividades... ¡por más revolución!

La cita es mañana a las 13 horas en la embajada de Cuba. Presidente Masarik 554, Polanco.

Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, Líbano Breton, Tamara Barra, Mary Ontiveros, Guenady Montoya y Esteban Rivero