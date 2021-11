Generalmente, los bienes duraderos que dependen de la tecnología tienden a bajar de precio, la tecnología es deflacionaria , aseveró el especialista de Franklin Templeton. Vemos que históricamente los servicios tienden a subir de precio y jalar la inflación; los bienes duraderos no .

La digitalización y la recuperación del consumo ha impulsado la demanda de semiconductores, mientras la oferta tardará aún en adaptarse, por lo que es otra causa del porqué estos artículos tecnológicos han subido de precio, ya que en México no se otorgaron incentivos, lo que no quiere decir que no haya demanda, pero no de la misma magnitud que en Estados Unidos.

Por otra parte, las cotizaciones de materias primas siguen imparables. Los alimentos ya procesados están registrando mes con mes subidas en sus precios.

Las mercancías alimenticias son más difíciles de aplacar, dado que están ligadas a los productos agropecuarios o materias primas. Por lo que el Banco de México va a ayudar a mantener las expectativas ancladas de inflación y sostiene que estará atento, que le preocupa y que está actuando contra la inflación, pues no puede evitar que el jitomate, la cebolla, el chile serrano, etcétera, suban de precio , explicó Gonzalí.

El pan de caja, los enlatados, las tortillas, el pan blanco, las tortillas de trigo, los helados, los embutidos, los refrescos, las galletas y el agua embotellada, todos presentan incrementos generalizados.