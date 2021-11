El zaguero se suma a la lista de lesionados de la selección junto con César Montes, también de Rayados y quien no pudo viajar con el Tri.

No es abogar por una titularidad, simplemente por una integración que permita al ataque del equipo consolidarse para mejores resultados , escribieron los seguidores para justificar la petición, la cual esperan sea vista por la FMF.

Javier Hernández no ha sido convocado a la selección mexicana desde 2019 pese a tener un buen desempeño con el LA Galaxy en la MLS, donde consiguió 17 tantos en 21 partidos.

Maurer: México se estancó

En tanto, Emilio Maurer, ex directivo de la FMF, señaló que después de las tres derrotas ante Estados Unidos en duelos importantes se debe aceptar que la escuadra de las barras y las estrellas nos está alcanzando y ya es momento de no sólo ver lo económico. Es increíble cómo el futbol estadunidense ha crecido y nosotros estamos estancados , asestó.

Apuntó que la causa es la mala organización en el futbol local. “La Liga Mx aún es superior a la MLS, pero está plagada de extranjeros, los mexicanos no son protagonistas. Además, se deben dejar los partidos moleros y buscar el fogueo de la selección”, dijo.