asta que Rosana Dufour Vivanco decidió dar a la Ciudad de México un Museo de Muñecas, no teníamos sino el Museo Antiguo del Juguete Mexicano, en la colonia Doctores, y tres museitos en Coahuila, Amealco y Querétaro, pero el de Rosana Dufour Vivanco atraerá a toda la niñez de México a la capital. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia nos advierte que en México hay casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes, 35 por ciento de la población. Aunque tenemos un espléndido Museo del Niño, que dirige Dolores Beistegui, el Museo de Muñecas, regalo inesperado, les ofrece una nueva posibilidad de entretenimiento y aprendizaje.

De niña, Rosana, sobrina de la escritora Paloma de Vivanco, autora de la novela El amante de mi abuela, amó a su muñeca que todavía conserva. Su abuela se la trajo de Italia, y Rosana la llamó Susana. Desde niña, de la mano de su abuela, Rosana viajó a Europa y conoció museos de juguetes, casitas de muñecas y bazares de antigüedades en Inglaterra, Francia y Alemania.

Su abuela no sólo le compró en cada país una muñeca, sino que le añadió un extraordinario ajuar: sombreros, camisones de encaje y jueguitos de té.

Muy pronto nos hallaremos frente a frente con este tesoro: un Museo de Muñecas en la esquina de avenida Chapultepec y Valladolid.

Una mañana, Rosana se preguntó: ¿Por qué las tengo guardadas? Primero, las resguardó de las manitas de su hija, porque no quería que las rompiera . Muchas eran de porcelana, de biscuit, pero con el tiempo reflexionó. ¡Qué tristeza que nadie pueda ver lo bonitas que son! Ese día nació el Museo de la Muñeca en México.

¡Que yo sepa, no hay ningún Museo de Muñecas en nuestro país! Tomé un diplomado en el Museo de San Carlos y empecé a investigar cómo levantar y dirigir un museo de dos pisos, uno de muñecas mexicanas y otro de muñecas del mundo entero. Tenía yo una casa porfiriana, perfecta para ello, en avenida Chapultepec esquina con Valladolid, y me preparé durante años para hacerlo bien.”

Hoy por hoy, ya cerró el Museo de la Muñeca en París, pero prácticamente todos los países europeos presumen de uno. Por eso se me hizo importante que México tuviera uno y trabajo en él desde hace 12 años , dice Rosana Dufour Vivanco.

“En la planta baja del recinto expondremos la historia de la muñeca y de las casitas de muñecas mexicanas. El segundo piso está dedicado a la historia de la muñeca en el mundo. Para quien guste, tenemos un museo pequeñito de hadas y de duendes. En una sala de exposiciones temporales, que se renovará cada dos o tres meses, enseñaremos muñecas prestadas, porque en México todavía hay coleccionistas que ahora (siguiendo mi ejemplo) quieren exhibirlas. Ya está casi lista la cafetería, la tienda y el espacio para fiestas infantiles.

Muchos tenemos muñecas preciosas. Contamos con un Museo del Juguete, de un señor japonés, en la colonia Doctores, pero exhibe todo tipo de juguetes y el mío sólo es de muñecas. En Tlaxcala existe uno de títeres, pero el mío va a tener tal variedad de muñecas que no quiero meterme en ese ramo, porque ya no me daría tiempo.

(Las muñecas fueron muy importantes a raíz del terremoto del 19 de septiembre de 1985. Las costureras que perdieron todo –muchas murieron– en los edificios de San Antonio Abad recurrieron a pintores para que les diseñaran una muñeca que pudiera exhibirse en el Museo Carrillo Gil. Recuerdo especialmente las de Vicente Rojo, quien creó a Lucha y Victoria, dos muñequitas tomadas de la mano. Esta exposición resultó clave para la recuperación de las costureras y la participación de la llamada sociedad civil , que reaccionó de forma admirable ante la tragedia de las costureras olvidadas por el gobierno.)

–Rosana, ¿vas a mostrar a la China Poblana, a Sor Juana Inés de la Cruz, a Frida Kahlo, a la Corregidora, a Leona Vicario, a Rosario Castellanos, a Ruth Rivera, a la bailarina Elisa Carrillo, a la gimnasta Alexa Moreno, a Ofelia Medina, a la Chachita, a la India María?