Este problema no tiene la estridencia de una pandemia o un huracán, pero sus consecuencias pueden ser mucho más graves , advirtió el también coordinador de la Red del Plan Universitario contra la Resistencia Antimicrobiana, quien enfatizó en una conferencia de prensa virtual que no se trata de un asunto médico, sino de algo que afecta a toda la población a nivel global.

En el contexto de la pandemia de Covid-19 ha habido un abuso inesperado de antibióticos, lo que conlleva un aumento de la circulación de patógenos que los resisten y mucha toxicidad, de acuerdo con especialistas. Y es que aunque esta es una enfermedad viral contra la que los antibióticos no tienen efecto, se calcula que entre ocho y nueve pacientes de cada 10 con Covid van a recibir antimicrobianos de manera innecesaria.

Rodríguez estimó que de los 3.7 millones de pacientes con casos confirmados de Covid en México, unos 3.2 millones han recibido antibióticos, a pesar de que se ha visto que únicamente alrededor de 7 por ciento de quienes padecen la enfermedad tienen alguna infección secundaria que amerite su uso.

Además, muchos de los adultos hospitalizados con cuadros graves de Covid en México y en el mundo tienen antecedentes de haber usado antimicrobianos, ya sea prescritos por un especialista o automedicados.

Los especialistas dijeron que es urgente regular el consumo de antibióticos en la salud humana y disminuir su uso en la agroindustria.

Ana María Ocaña, gerente de Asuntos Médicos de la empresa Reckitt, dijo que no se pide que no se empleen los antibióticos, sino que no se usen cuando la evidencia muestra que son innecesarios.

María Guadalupe Miranda Novales, profesora de posgrado de la UNAM, presentó una declaración para el control de la resistencia antimicrobiana recientemente firmada por académicos, autoridades y empresas en la que se pronunciaron por que México y el mundo reduzcan en la próxima década a la mitad el uso de estos compuestos.