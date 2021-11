No obstante, el presidente de la cámara, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), lo atajó: esa palabra es injuriosa. Les pido se abstengan de esas expresiones a todas y a todos .

Al mediodía, los coordinadores de PAN, PRI y PRD criticaron la cerrazón de la aplanadora guinda , pero no lograron una posición única frente a las reformas constitucionales.

Mientras PAN y PRD advirtieron que se cancela cualquier posibilidad de diálogo, el tricolor dijo estar dispuesto a la negociación. Decidieron, eso sí, mantener todas las reservas, aun si ello implica continuar cuatro días más. La sesión, pues, se estancó y, al cierre de esta edición, de las 132 hojas que incluye la lista de oradores, se habían desahogado apenas 22.

Responden a los insultos

El tedio de la tarde lo rompieron diputadas de Morena y PT, que hicieron frente a los calificativos que les han endilgado las panistas y perredistas: “aborteras, brujas, verduleras, borregas, avales del andrescentrismo…”

Las diputadas de la mayoría llevaron a la tribuna escobas de ramas y en cartulinas escribieron los mismos adjetivos que la derecha utiliza, dijeron, para justificar las agresiones contra las mujeres en el país: putas, brujas, aborteras .

Lilia Aguilar recordó cómo el ex delegado de la desaparecida Procuraduría General de la República, Arturo Chávez, afirmó que a las mujeres en Ciudad Juárez las asesinaban y violaban por prostitutas . Aguilar Gil atajó: las etiquetas del panismo no nos definen, como no definen a las mujeres de México, y no nos van a hacer claudicar. Ni putas ni abortistas. Somos mujeres libres y pensantes .

La mesa directiva decidió alargar la sesión hacia medianoche y, a falta de un presupuesto aprobado para la fecha, Morena y sus aliados se preparaban a cantarle Las Mañanitas al presidente Andrés Manuel López Obrador en su cumpleaños.