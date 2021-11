Vamos a continuar protegiendo a las mujeres, no se van a dejar de llevar a cabo acciones preventivas para evitar el feminicidio, sí nos preocupa el incremento de asesinato de mujeres , señaló a pregunta sobre el tema. Sonora ocupa el segundo sitio de este delito a escala nacional.

Estamos diciéndole a toda la sociedad, en aquellos lugares donde hay más violencia, que no es normal, que no es natural, que no nos acostumbremos a ver la violencia hacia las mujeres, agregó.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, alertó acerca de este problema y su gran vinculación con un alto grado de violencia familiar. La entidad ocupa el séptimo lugar a nivel nacional en la tasa de homicidios dolosos, igual sitio en narcomenudeo y 16 en violencia familiar.

Datos oficiales señalan que, en el país, en 2018 el registro fue de 895 feminicidios, en 2019 subió a 948, para 2020 cerró en 946 y de enero a septiembre de este año es de 736.

De acuerdo con el más reciente documento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por número de casos encabeza la lista el estado de México, con 110 feminicidios durante el periodo enero-septiembre del año en curso; le sigue Veracruz, con 55; Jalisco, 54; Ciudad de México, 45; Nuevo León, 42; Chiapas, 38; Chihuahua, 36, y Sonora, con 33.

Si se considera el número de casos respecto del tamaño de la población, la lista es encabezada por Quintana Roo con una tasa de 2.29 casos por cada 100 mil mujeres; en segundo sitio está Sonora, con 2.11; Morelos, 2.07; Sinaloa, 1.94, y Chihuahua, con 1.86 casos por cada 100 mil mujeres. La media nacional es de 1.12.