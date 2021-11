E

n 2018, la defensora ñuu savi Irma Galindo Barrios denunció la existencia de un aserradero que destruía el bosque de su comunidad, en la Mixteca oaxaqueña, con los permisos de autoridades federales y la aceptación de las autoridades locales y comunitarias. En 2019 interpuso la querella por el hostigamiento y persecución en su contra por parte del presidente municipal Heriberto Nicanor Álvaro Galindo y del comisariado Crescenciano Sandoval Quiroz. En noviembre de ese mismo año su casa fue incendiada. Hoy, ella está desaparecida.

El 27 de octubre pasado fue la última vez que la ambientalista fue vista en la comunidad de Mier y Terán, municipio de San Esteban Atatlahuca. Dos días antes, junto a otros pobladores, acudió a la puerta del Palacio Nacional, en la Ciudad de México, para exigir audiencia con el Presidente, pero no fueron recibidos e Irma escribió lo siguiente en su cuenta de Facebook: “Entendí más bien que cada quien hace lo que quiere y más con los indígenas. Creo que no entienden que en Oaxaca preparan el campo para desaparecernos a todos.

“Entonces, ¿qué sigue? La tristeza ya no cabe dentro de mí, me alegro de ver a mis vecinos defensores natos de naturaleza y gritar la consigna ‘El bosque no se vende, se ama y se defiende’. Hasta la victoria siempre.”