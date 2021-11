La postura del presidente de México en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU tiene varias aristas. Expuso en la comunidad de países, dirigiéndose a los ricos especialmente, que los problemas podrán resolverse aplicando políticas humanistas; concretamente al llevar estos problemas que aquejan a la humanidad al ámbito internacional creando fondos provenientes de los más ricos, lo que causa dudas y perspicacias, pues la solución no parte de allí. El capitalismo y su reseteo busca hacer un gobierno internacional controlado por una potencia. El Presidente tocó temas profundos como la corrupción, la pobreza, el hambre, la salud, entre otros, y dio propuestas o alternativas basadas en que los ricos aminoren su opulencia distribuyendo un poco mejor sus fortunas adquiridas.

Sin embargo, como presidente del Tribunal Universitario debe observar el Estatuto General de la UNAM y el Reglamento del Tribunal y no puede salir en las redes sociales a respaldar a una persona que tiene un proceso disciplinario abierto en dicha instancia. Eso se llama conflicto de interés. Y por las propias declaraciones públicas de la persona con el proceso disciplinario, sus encuentros no son nuevos, sino que han existido previamente.

La relatoría en el artículo de Hugo Casanova me parece muy buena, pero creo que rehúye comentar acerca de la misión y visión social y humanística de la Universidad, que comenta vagamente, y tampoco toca el tema presupuestal. Si bien no hace referencia al comentario del Presidente, considero importante puntualizar. Insisto, la crítica de López Obrador va en esos términos de Misión, Visión, Social y Humana, así como de la asignación de los recursos económicos... (burocracia dorada).

Para entender y poder opinar de una situación en particular, es necesario conocer la historia o los antecedentes con el fin de tener una mejor perspectiva.

iertamente, es una utopía la propuesta en la ONU del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la colaboración de los más ricos y poderosos para la fraternidad y el bienestar qué habría de favorecer a los más pobres, a los olvidados de la Tierra como diría Frantz Fanon. Y es una utopía en un mundo tan necesitado de utopías para frenar el calentamiento global, para cuidar racionalmente los recursos naturales, para desprenderse del consumismo enajenante y el desperdicio criminal. Es necesario convencernos que la pobreza de muchos no es un mal necesario, sino el vergonzoso resultado de la codicia de unos cuantos. Será que la utopía es quizá nuestra última oportunidad como civilización necesitada de investirse de ética. La filósofa mexicana Juliana González expuso en su libro Ética y libertad que la ética requiere la dimensión de la esperanza e incluso de la utopía. Convengamos que la utopía sólo será imposible si se impone la frivolidad.

Al momento de abordar estos y otros temas como la paz mundial, uno se pregunta si esto es posible llevarlo a la práctica, ya que en Estados Unidos existen, y aplican, políticas asistencialistas y no han resuelto el problema de la pobreza. Esto mismo pasa en otros países ricos; es como abrir pequeñas rendijas para avanzar pero no combatir las desigualdades sociales. La desesperación y el desaliento de la población pobre esperan justicia y respuesta rápida, su condición de pobres no se debe a la divinidad, sino al rapaz sistema.

Buscar el compromiso o convencer a los más ricos y sus conglomerados, que obtienen grandes fortunas, pensando que aceptarán y participarán en una mejor distribución del ingreso, pudiera ser una ilusión, al no resolver los problemas de raíz. Esto es algo parecido a los filántropos, que de cierta manera contribuyen un poquito, no por humanidad sino como descarga de conciencia, al destinar parte de sus recursos económicos a hacer el bien sin mirar a quién.

Siglos atrás, Marx y otros socialistas científicos señalaban la inviabilidad de los programas sociales de los socialistas utópicos que creían o pensaban que las dádivas de los ricos a los pobres solucionaban el problema social de la pobreza y la miseria. Nunca funcionó. La justa distribución de la riqueza, fruto de las fuerzas productivas, es decir, de los trabajadores y el manejo social de los medios de producción por ellos, acabaría con la pobreza y el hambre.

El humanismo no se le da al capitalismo, sus contradicciones son cada vez más hondas.

Luis Langarica A.

Invitación

El último suspiro del conquistador

El Círculo de Reflexión del colectivo Buzón Ciudadano invita a la presentación de la novela El último suspiro del conquistador, de Pedro Miguel. Se contará con la participación del autor y la presentadora Violeta Vázquez-Rojas. Además, habrá música mexicana con El Héctor y blues con Martino.

Trae un guisado para compartir.

La cita es hoy las 12 horas en el parque José Refugio Menes de la colonia Postal, cerca del Metro Villa de Cortés, atrás del mercado.

En vivo por YouTube: buzonciudadano; Facebook y Twitter.

Rosy Almanza, David Villa, Antonio Villegas, Luis Martín Ángeles, Imelda Beristain Teresa Moreno, Luciano Aguilar e Ismael Estrada