Los dos mandatarios ya hablaron por teléfono dos veces desde la toma de posesión de Biden en enero: en febrero y septiembre. Antes se vieron extensamente cuando Biden era vicepresidente de Barack Obama y Xi era vicepresidente de Hu Jintao.

Biden y Xi participaron el viernes en la cumbre virtual del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Pero el presidente estadunidense no ha ocultado su deseo de encontrarse en persona con el líder chino, y no dudó en criticar su ausencia en la reciente cumbre del G20 en Roma y la COP26 de la ONU sobre el clima en Glasgow. Biden se ha debido conformar con una reunión virtual con Xi, quien no ha salido de China desde el inicio de la pandemia de Covid-19.

El mandatario estadunidense, que rechaza el término guerra fría con China y prefiere hablar de competencia , ha hecho de la rivalidad con Pekín el eje principal de su política exterior.

Las relaciones entre Washington y Pekín están en su punto más bajo en una variedad de temas, desde el comercio hasta los derechos humanos y las ambiciones regionales de China.

Las disputas se han intensificado aún más en las semanas recientes sobre el destino de Taiwán, cuyo territorio reivindica China, la cual realizó el mes pasado un número récord de incursiones aéreas cerca de la isla.