Periódico La Jornada

Sábado 13 de noviembre de 2021, p. 27

Nueva York. La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó ayer una resolución que declara que las elecciones presidenciales del 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas o transparentes, y carecen de legitimidad democrática . La votación fue de 25 votos a favor, el único voto en contra de Nicaragua y siete abstenciones, incluida la de México.

En tanto, el gobierno de México llamó a consultas a su embajador en Nicaragua, Gustavo Alonso Cabrera, luego de que expresó al gobierno de ese país sus preocupaciones por el proceso electoral.

La resolución, aprobada al final de la 51 Asamblea General, pide instruir al Consejo Permanente de la OEA que analice la situación que vive el país centroamericano, realice un informe antes del 30 de noviembre y entonces se tomen acciones apropiadas .

Los 25 votos a favor fueron de El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador. Solo votó en contra de la resolución Nicaragua; mientras que hubo siete abstenciones: Honduras, México, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Belice, Bolivia y Dominica. San Cristobal y Nieves fue el único ausente en la votación.