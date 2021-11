Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 13 de noviembre de 2021, p. 30

Guadalajara, Jal., La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió a la Universidad de Guadalajara (UdeG) una suspensión provisional para que no sean usados los 140 millones de pesos que el gobierno de Jalisco ha querido reasignar del presupuesto universitario destinado al Museo de Ciencias a la construcción del Hospital Civil de Tonalá, hasta que se resuelva de fondo una controversia constitucional interpuesta por la institución educativa.

En la sección de trámite de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad de la SCJN se señala que será en la sentencia definitiva que en su oportunidad se dicte, la que determinará la procedencia o no del pago (a la UdeG) , por lo cual, aunque no existe orden para revertir la reasignación de los recursos, se establece también que ese monto no podrá ser usado para otro propósito hasta la resolución final.

El rector Ricardo Villanueva se dijo contento porque eso garantiza que el recurso no será utilizado para otro asunto que no sea el originalmente presupuestado.