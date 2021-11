Pese a que en los últimos duelos entre ambos equipos el conjunto tapatío se ha llevado el triunfo, Bernal afirmó que su plantel no se confía de esa buena racha de cara al encuentro del próximo lunes.

Sólo nos enfocamos en nuestro trabajo, a pesar de que Rayadas está en el segundo lugar, nosotras vamos a hacer nuestro juego. Será un partido muy reñido, obviamente ellas saldrán a ganarnos para seguir sumando, pero no nos preocupamos por eso, vamos a pelear por los tres puntos porque deseamos tener una mejor posición (en la tabla general, donde ocupan el cuarto sitio) , declaró ayer en una conferencia virtual.

Por otro lado, aseguró que para ella será especial enfrentar a Rayadas, escuadra en la que debutó y se desempeñaba antes de ir al Guadalajara.

“Me emociona mucho regresar al equipo donde debuté, donde llegué como una jugadora amateur y me volví profesional. Siento que la afición me va a recibir bien, pues en cada partido que disputé con ellas siempre entregué lo mejor de mí.

En lo personal, me siento muy contenta, me ilusiona regresar al Gigante de Acero, estoy muy motivada por enfrentar a mis ex compañeras , comentó.

Sobre el conjunto regiomontano, opinó que una de sus mayores virtudes es contar con jugadoras de vasta experiencia.