▲ Portada del álbum Led Zeppelin IV, que incluye los temas Black Dog, Rock and Roll y Stairway to Heaven.

Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 13 de noviembre de 2021, p. a12

El año 1971 fue uno de los más productivos en la historia de la música. La consolidación de la contracultura, la búsqueda incesante de nuevas expresiones artísticas, el solemne manto de la cultura jipi, fueron el gran crisol donde convergieron la literatura, la pintura, la danza, las artes todas.

Hace una par de semanas festejamos ya el medio siglo del álbum Let it be, de Los Beatles.

Toca el turno al cuarto álbum de Led Zeppelin, considerado por la crítica especializada, los conocedores y por los mismos integrantes de esa banda, como su mejor álbum.

Led Zeppelin IV se titula el disco y contiene ocho temas, el cuarto de los cuales es uno de los grandes lugares comunes de la cultura rock: Stairway to Heaven.

Fiel al espíritu contestatario del rock auténtico, el Disquero disiente: el mejor álbum de Led Zep es el majestuoso Physical Graffiti, de 1975, y la rolita esa de Escalera al cielo es una soberana cursilada.

Por supuesto que todos los lectores tienen la razón, siempre, y en gustos se rompen sintaxis. Qué bueno que Stairway to Heaven le dio tanta fama a un grupo que en realidad es rompedor, contraculturoso.

En contraste con el tono de paisaje que imprimen a Stairway to Heaven, con sus dejos notorios de música isabelina, característica noble de la música jipi, el poderío brutal de la pieza inicial del disco, Black Dog, es una auténtica obra maestra.

Tenemos en Led Zep a una de las instituciones más sólidas, exactas, fidedignas y dueñas de lo que en dramaturgia se denomina verosimilitud.

La figura andrógina de Robert Plant, el chalequito jipi de Jimmy Page, las blusas de seda y empuñaduras de encaje de John Paul Jones (que lo hacían parecer una de las Hermanitas Mibanco, con Maritza y Andrea en aquella Ensalada de Locos jipi) y la pinta roquerísima de John Bonham, junto a uno de los sonidos más poderosos, salvajes, volcánicos, bestiales: el glorioso sonido Led Zep.

Los críticos musicales maltrataron a placer a esos cuatro genios. Entre otras linduras, catalogaron su quehacer como cock rock music por sus claras intensidades sexuales, por su presencia felina, abiertamente erótica en escena, por la deliciosa lascivia de su música que el propio Robert Plant definió así: Somos como un grupo de encuentro sexual a la primera cita .

Canta por ejemplo Robert Plant en la pieza que abre el disco: Perro negro:

Hey, mama, me encanta cómo

te mueves

te voy a hacer sudar

te voy a hacer gozar

ah, ah, nena, me encanta cómo

mueves eso

lo voy a inflamar todito

hey, hey, baby, cuando caminas así

como lo haces

te veo gotear dulcemente y no te

suelto ya

hey, baby, oh, baby, pretty baby

muévelo mientras me lo haces

Eso era demasiado para las buenas conciencias de los años 70 y en representación subliminal de los valores morales , los críticos de música asumieron, sin que nadie se los pidiera, y sin que ellos siquiera se dieran cuenta, un linchamiento moral disfrazado de crítica musical.

Les dijeron, en consecuencia, plagiarios, obscenos, lascivos, jipis, autores de pot music (música de mariguana), entre otras linduras.

El crítico musical Kris Needs reconoció, haciendo honor a su apellido: “necesitábamos (we needed) un enemigo cuando apareció el género musical punk y Led Zeppelin era el blanco perfecto”.

En mi libro La música, ese misterio, publicado en formato impreso por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y que pronto se publicará en versión digital, consigno la inclinación tenaz y casi mórbida de Jimmy Page por la persona y obra de Edward Alexander Crowley (1875-1947), quien firmó y pasó a la oscura posteridad obras de culto de ocultismo como Aleister Crowley, renombrado místico, mago, ocultista fundador de la corriente religioso-filosófica Thelema, miembro de la organización esotérica Hermetic Order of the Golden Dawn y apodado Frater Perdurabo y también La Gran Bestia. De hecho, John Bonham cambió su apodo en 1973, quiso dejar de ser El Bonzo para que lo llamaran La Bestia.

Ay, el gran Bonzo Bonham. Se inmoló. Murió a consecuencia de lo que en México se conoce como el Síndrome del Jamaicón.